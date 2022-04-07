В Госдуме назвали двух возможных преемников Жириновского

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (слева) и временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время отпевания Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя

Возглавить ЛДПР после смерти Владимира Жириновского могут руководитель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий или губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Елена Драпеко. По мнению парламентария, эти политики имеют все шансы стать преемниками Жириновского. Вместе с тем Драпеко отметила, что «Владимира Вольфовича с его способностью предвидеть события и умением вести за собой людей будет очень не хватать». Об этом она рассказала во время церемонии прощания с экс-лидером ЛДПР.

Елена Драпеко назвала Владимира Жириновского «одним из гигантов, которых выдвинула эпоха в трудный для России период».

Я не всегда соглашалась с ним в его оценках. Но мы всегда прислушивались к тому, что скажет Жириновский. Он часто предвидел многие события, и нам казалось, что у него, наверное, есть какие-то источники информации, недоступные нам. Однако я думаю, что это на самом деле глубокий аналитический ум, его умение сопоставлять события, знать участников этих событий и быть в центре этих событий, — отметила Елена Драпеко.

Депутат Госдумы добавила, что «Владимира Вольфовича с его умением вести за собой людей будет очень не хватать».

На вопрос NEWS.ru о том, кто станет преемником Владимира Жириновского, Елена Драпеко ответила, что «назначение нового лидера — это право фракции». Она назвала двух наиболее вероятных, по её мнению, кандидатов на пост нового лидера ЛДПР.

Леонид Слуцкий замечательный у них. И Михаил Дегтярёв — очень яркий политик, — высказала мнение Елена Драпеко.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что временно исполняющим обязанности по руководству ЛДПР на время организации траурных мероприятий, связанных с похоронами Владимира Жириновского, стал Леонид Слуцкий.

О смерти бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского сообщил 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер либерал-демократов скончался вследствие осложнений, вызванных тяжёлым течением коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика. Президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского.

Прощание с Владимиром Жириновским проходит 8 апреля в Москве в Доме профсоюзов. Сначала местом погребения называли Троекуровское кладбище, однако накануне похорон стало известно, что экс-лидер ЛДПР упокоится на Новодевичьем кладбище.