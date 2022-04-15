В ЛДПР прокомментировали возможный приход в партию Рогозина

ЛДПР готова принять значимого человека, но всё должен решит съезд. Таким образом в партии прокомментировали РИА Новости слухи о том, что её может возглавить глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил о существовании таких проектов.

Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Во время прощальной церемонии на кладбище был дан последний залп в честь лидера ЛДПР, а на самих похоронах присутствовали близкие политика, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикера палаты Сергея Неверова и депутатов от думской фракции.

Сам Жириновский среди своих преемников называл губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам федерации Алексея Диденко. Между тем депутат Госдумы Елена Драпеко на посту главы ЛДПР видела руководителя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого или губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.