В Роскомнадзоре рассказали, кому принадлежит идея запретить ЛГБТ
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
17:29, 30 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Предложение о запрете движений ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри не является официальной позицией Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при ведомстве Андрей Цыганов.
Предложение о запрете движений ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри не является официальной позицией Роскомнадзора и не является согласованным результатом работы Общественного совета, сейчас идёт стадия экспертного обсуждения, — сказал эксперт.
Цыганов пояснил, что признание экстремистскими идеологий ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри является одним из предложений института Общественного уполномоченного по защите семьи, которое он как председатель экспертного совета этой организации озвучил на заседании родительской палаты в минувшую среду. По его мнению, это поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в соцсетях и Интернете.
Ранее новосибирские радикальные феминистки прокомментировали предложение Роскомнадзора приравнять их движение к экстремизму и рассказали, почему эта позиция является ошибочной. По мнению женщин, радикальность не означает радикализм.