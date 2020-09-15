В Роскачестве оценили пользу и недостатки овсяной каши на завтрак

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Специалисты из Роскачества считают, что ежедневно есть на завтрак овсяную кашу не так полезно, как считают многие россияне.

Так, взрослым, которые ведут малоподвижный образ жизни, рекомендовано заменить овсянку белковыми завтраками.

Если говорить о рекомендациях для взрослых, то тем, у кого малоподвижный образ жизни, лучше каши заменить белковыми завтраками: омлетом с овощами или творогом, — приводит ТАСС мнение экспертов из ведомства.

В Роскачестве отмечают, что продукты с высоким содержанием белка также хорошо дополняют завтрак и для детей. При этом детям с лишним весом не стоит злоупотреблять кашей и лучше чередовать её с протеиновыми завтраками.

При этом специалисты отмечают, что в рационе любого человека ежедневное употребление овсянки не принесёт максимальной пользы, и если кто-то предпочитает ежедневно питаться кашей, то лучше чередовать крупы.

Эксперты отметили, что самая полезная овсянка готовится из овсяной крупы, но её основной недостаток в том, что на приготовление такого завтрака можно потратить до 60 минут. При этом кашу из цельнозерновых хлопьев можно приготовить за 15-20 минут, поэтому она пользуется большой популярностью. Такая каша не так богата полезными соединениями, но насыщает на больший промежуток времени.

Овсянка быстрого приготовления, которая готовится 5 минут или просто заливается кипятком, даёт резкий всплеск глюкозы в крови, которая затем так же быстро падает. Насыщение от такого блюда проходит достаточно быстро, отмечают специалисты.

Такая каша хороша для тех, кто хочет набрать вес, но не подходит людям с нарушениями углеводного обмена, — говорится в сообщении в ведомства.

При этом они напоминают, что в кашах быстрого приготовления часто повышенный уровень сахара из-за подсластителей и прочих добавок.

Так, людям с сахарным диабетом рекомендовано готовить овсянку из цельного зерна, а при заболеваниях желудочно-кишечного тракта больше подходит овсянка из очищенного зерна, так как она проще и быстрее усваивается организмом.

Тем, кто болеет целиакией (глютеновой энтеропатией), лучше воздержаться от овсянки, напоминают в Роскачестве. Несмотря на то, что в овсе глютен не содержится, в крупу или зерно могут попасть частицы других сотров зерновых.

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