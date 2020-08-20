В Роскачестве назвали удачные годы для вин

Одним из удачных для виноделов лет может стать 2020 год, рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
Кроме того, удачными считаются вина 2012 и 2014 годов, но их непросто найти в продаже,
Винные эксперты называют более удачными 2012 и 2014 годы — вин этих лет на рынке не так много, но красные сорта до сих пор показывают хорошие потребительские качества, — сказал Лоевский.
2019 год представитель Роскачества назвал проблемным из-за влияния климатических факторов. 2020 же с этой точки зрения, более равномерный, несмотря на засушливость.
Если не случится сильной августовской жары или дождей осенью, этот год может стать одним из удачных для российского виноделия, — спрогнозировал эксперт.
Он добавил, что в России производятся вина, подходящие для длительного хранения и, с реализацией направленных на продвижение российских вин проектов, коллекционерство таких вин будет набирать обороты.
Как писал NEWS.ru ранее, жители России стали чаще отдавать предпочтение винам, а не крепким алкогольным напиткам, сообщил замруководителя Роскачества Илья Лоевский. По его словам, организация зафиксировала хоть и небольшой, но рост потребления вина в стране.
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