В Роскачестве назвали удачные годы для вин

https://static.news.ru/photo/5762c728-e377-11ea-bdd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из удачных для виноделов лет может стать 2020 год, рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Кроме того, удачными считаются вина 2012 и 2014 годов, но их непросто найти в продаже, передаёт РИА Новости.

Винные эксперты называют более удачными 2012 и 2014 годы — вин этих лет на рынке не так много, но красные сорта до сих пор показывают хорошие потребительские качества, — сказал Лоевский.

2019 год представитель Роскачества назвал проблемным из-за влияния климатических факторов. 2020 же с этой точки зрения, более равномерный, несмотря на засушливость.

Если не случится сильной августовской жары или дождей осенью, этот год может стать одним из удачных для российского виноделия, — спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что в России производятся вина, подходящие для длительного хранения и, с реализацией направленных на продвижение российских вин проектов, коллекционерство таких вин будет набирать обороты.

Как писал NEWS.ru ранее, жители России стали чаще отдавать предпочтение винам, а не крепким алкогольным напиткам, сообщил замруководителя Роскачества Илья Лоевский. По его словам, организация зафиксировала хоть и небольшой, но рост потребления вина в стране.