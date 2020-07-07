В РФ могут увеличить скорость до 150 км/ч на некоторых участках трасс

https://static.news.ru/photo/ec005e0a-c12f-11ea-934d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России возможно увеличение порога скоростного режима на высокоскоростных участках трасс до 130 км/ч. После развития стандартизации по обслуживанию автодорог порог может быть увеличен до 150 км/ч. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

Он напомнил, что существует предел проектирования дорог. Скорость в 150 км/ч может быть установлена на четырёхполосных дорогах с разделительной полосой, которые относятся к первой категории.

Понарьин подчеркнул, что в настоящее время документы по стандартизации в дорожной отрасли рассчитаны на скорость в 130 км/ч.

Поэтому в ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч, — заявил специалист в рамках онлайн-форума издания «Комсомольская правда».

Как ранее писал NEWS.ru, генеральный директор Академии водительского мастерства Александр Каминский считает, что на трассах необходимо повысить скоростной лимит. Эксперт убеждён, что это снизит аварийность. Каминский напомнил, что после повышения скоростного режима на трассе М-4 число ДТП уменьшилось на 30%.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что на нескольких платных магистралях России разрешённую скорость могут увеличить до 150 км/ч. Речь идёт о трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и о Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).