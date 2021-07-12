В регионах России возник дефицит жизненно важных лекарств от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал выговоры министрам здравоохранения четырёх регионов. В них нет лекарств от последствий коронавируса, в том числе предотвращающих смертельный исход болезни. Об этом сообщил URA.RU, ссылаясь на источник.

Мурашко в середине августа на селекторе озвучил девять регионов, где по состоянию на середину августа не было достаточного количества препаратов, предотвращающих тяжёлые последствия, в том числе летальный исход от коронавируса, — рассказал источник.

Он уточнил, что речь шла о Камчатке, Калмыкии, Сахалине, Туве, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Свердловской области. Среди дефицитных лекарств, например, апиксабан, который не даёт образоваться тромбам. По итогам четыре министра получили выговор.

Источник считает, что без необходимых для амбулаторной помощи препаратов возрастает риск смертности в течение первых суток после госпитализации.

Ранее сообщалось об острой нехватке иностранных лекарств от артрита. Например, недостаточно раствора метотрексата, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.