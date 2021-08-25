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Ревматологи заявили о нехватке лекарств от артрита

08:05, 26 августа 2021
Ревматологи заявили о нехватке лекарств от артрита Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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В России остро не хватает иностранных лекарств для больных ревматическими заболеваниями. Например, раствора метотрексата, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом рассказала «Ведомостям» вице-президент ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова.

Инъекционного раствора «Метотрексат-Эбеве» от швейцарской фирмы Sandoz нет в аптеках с августа. В России его принимают до 2,5 миллиона человек. Прерывание пожизненного курса грозит серьёзными обострениями.

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям российского офиса Sandoz Александр Алексеев сообщил, что поставки вернутся в октябре, а сейчас приходится изменять упаковку из-за смены собственности лекарственного завода. Ещё одной причиной дефицита стал коронавирус: при его лечении используют подобные лекарства.

В ФАС заявили, что кроме Sandoz, производить лекарство в России могут еще шесть компаний. Нехватку его не прокомментировали ни в Минпромторге, ни в Минздраве, ни в Росздравнадзоре.

Ранее Минздрав опроверг сообщение о нехватке лекарств для больных ВИЧ.

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