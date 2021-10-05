В РАН предсказали сокращение населения России на 12 млн в ближайшие годы

При наихудшем сценарии число россиян сократится к 2036 году на 12 миллионов. В лучшем же случае страна может прибавить не более 4 миллионов за тот же период. По мнению учёных, значительно нарастить популяцию не способны ни миграция, ни поддержка в сфере материнства и детства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, профессора Александра Стрижакова.

Согласно даже самым оптимистическим прогнозам, в 2036 году население России будет составлять более 150 миллионов, что всего лишь на 4 миллиона больше сегодняшнего дня, а согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 миллионов человек, - сказал заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Стрижаков.

Выступая на конгрессе, посвященному 95-летию со дня рождения педиатра и неонатолога, академика РАМН Вячеслава Таболина, учёный отметил важность сохранения репродуктивного здоровья населения и снижение младенческой смертности. Не смотря на уменьшение этого показателя до 4,5 на 1000 родившихся живыми, есть разрыв между городским и сельским населением.

По словам Стрижакова, развитие и совершенствование акушерской и неонатальной служб позволило в последнее время сократить число недоношенных детей и с экстремально низкой массой тела. В то же время, число детей с аномалиями развития остается на прежнем уровне. Он также назвал новым вызовом коронавирусную инфекцию.

Ранее россиянам рассказали, когда повысят выплаты на детей. По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах, они часто зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале. В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля. С 2022 года он будет увеличен до 13 617 рублей. Следовательно, коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%.