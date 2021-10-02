Россиянам рассказали, когда повысят выплаты на детей

Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах, они часто зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля. С 2022 года он будет увеличен до 13 617 рублей. Следовательно, коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%.

Это прогнозный показатель, — подчеркнула Финогенова.

При определении размера пособия по беременности и родам, для определения минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-кратном размере МРОТ. В 2021 году она составила 307 008 рублей. Со следующего года сумма увеличится до 326 808 рублей.

Пособие по уходу за ребёнком будет приходить ежемесячно до достижения отпрыском полутора лет. В 2021 году минимальный размер выплаты на первого, второго и третьего ребёнка составлял 7082 рубля. С февраля 2022 года сумма вырастет до 7387 рублей.

При этом размер маткапитала тоже будет увеличен. Предположительно, в 2022 году выплата составит 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей, если не была получена выплата на первого. Иначе выплата за второго ребёнка составит 161 772 рубля, сообщила эксперт.

Ранее сообщалось, что в России могут снять ограничения по срокам использования материнского капитала, так как это является одним из наиболее актуальных запросов населения. С таким предложением выступила Счётная палата РФ.