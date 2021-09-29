Правила использования маткапитала в России предложили изменить

В России могут снять ограничения по срокам использования материнского капитала, так как это является одним из наиболее актуальных запросов населения. С таким предложением выступила Счётная палата РФ. По мнению специалистов ведомства, для расширения направлений использования материальной помощи, следует учитывать потребности семей с детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы населением. Наиболее актуальными запросами населения в настоящее время являются снятие ограничения трёхлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи, — заявили в Счётной палате.

При этом замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что предложение коллег является перспективным. Она добавила, что правительство постоянно работает над совершенствованием этого инструмента.

Ранее стало известно, что российским семьям будут выплачивать по 20 тысяч каждый год на сборы ребёнка в школу. Средства будут выделять из материнского капитала. Такое предложение озвучила Счётная палата в отчёте по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала.