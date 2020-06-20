В Приморье из-под ареста освобождён борец с коррупцией «депутат Наливкин»

https://static.news.ru/photo/d5c58422-b2f1-11ea-af2c-fa163e074e61_660.jpg Виталий Наливкин Фото: barakuda_usk/instagram.com

В Приморском крае после пяти суток административного ареста освобождён непримиримый борец с коррупцией председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин. Персонаж этот вымышленный, однако арест был вполне реальным: актёра, исполнявшего эту роль, задержали за мелкое хулиганство.

По официальной версии, он стал фигурантом дела из-за нецензурной брани в общественном месте. Однако представители творческой группы это категорически отвергают.

Виталий Наливкин на свободе! Спасибо всем, кто поддерживал! — сказано в Twitter-аккаунте Наливкина.

Собирательный образ депутата, который борется за справедливость, давно известен пользователям Интернета. Игровые ситуации творческая команда стилизует под пропагандистские телевизионные сюжеты, снятые в его поддержку. При этом действие, как правило, представлено в нарочито гипертрофированном виде.

Повышенное внимание к сатирическому проекту возникло после того, как один из таких сюжетов в прямом эфире на YouTube показал оппозиционер Алексей Навальный. Он рассказал об упрёках сторонников, которые посетовали на постоянную критику властей и попросили рассказывать в том числе и о положительных примерах. В ответ на это политик не без иронии продемонстрировал одну из видеозаписей о Наливкине, однако прямым текстом о том, что это вымышленный персонаж, говорить не стал.

Вскоре после этого правоохранительные органы начали проверку ролика, по сюжету которого «народный депутат» участвует в задержании подполковника-коррупционера. В МВД официально заявили, что такого человека на службе в ведомстве нет. В силовом ведомстве также посчитали, что авторы видеоролика распространили недостоверную информацию, выразив «явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел». По словам автора проекта Андрея Клочкова, актёр, сыгравший полицейского, был оштрафован на тысячу рублей за незаконное ношение формы.

Как писал NEWS.ru, после ареста «депутата» в Интернете был запущен флешмоб #СвободуНаливкину.

Впрочем, ситуацию творческая группа обыграла в новом сюжете. В нём корреспондент за кадром сообщает, что распространённые в СМИ сведения о задержании борца с коррупцией были провокацией. При этом сам «народный избранник» пообещал, что нападки недоброжелателей не отразятся на его деятельности.