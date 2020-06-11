Полиция Уссурийска проверяет ролик про подполковника-коррупционера

https://static.news.ru/photo/9ebae814-abcb-11ea-966e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уссурийске начата проверка юмористического ролика про подполковника, якобы задержанного за коррупцию.

Об этом сообщает издание «Подъём», ссылаясь на данные МВД. Одним из героев ролика стал также выдуманный персонаж, депутат Виталий Наливкин.

В МВД заявили, что такого полковника на службе в ведомстве нет. Кроме того, по мнению стражей порядка, «режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел».

Ранее NEWS.ru писал о том, что уголовное дело в отношении управляющего отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области возбуждено по результатам проверки УФСБ России и прокуратуры Сахалинской области, его подозревают в получении взятки.