Полиция Уссурийска проверяет ролик про подполковника-коррупционера

В Уссурийске начата проверка юмористического ролика про подполковника, якобы задержанного за коррупцию.
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В МВД заявили, что такого полковника на службе в ведомстве нет. Кроме того, по мнению стражей порядка, «режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел».
Ранее NEWS.ru писал о том, что уголовное дело в отношении управляющего отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области возбуждено по результатам проверки УФСБ России и прокуратуры Сахалинской области, его подозревают в получении взятки.
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