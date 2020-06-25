В Польше собака три дня охраняла хозяина, провалившегося в болото

Завязнувшего в болоте пожилого мужчину в Польше спасла его собака.
В Польском культурном центре в Калининграде «Интерфаксу»
Отмечается, что пёс по кличке Филипп своим лаем три дня пытался привлечь людей, не отходя далеко от хозяина. В конце концов жители соседней деревни услышали собаку.
Чтобы вытащить мужчину, который находился в 200 метрах от берега, пришлось привлечь полицейских, пожарных, а также параплан и беспилотник.
Как писал NEWS.ru, на Бали спасатели достали из колодца британца, который провёл в нём шесть дней без еды и воды. По словам 29-летнего Роберта Джейкоба Мэттью, он провалился в колодец, когда убегал от собаки. Мужчина звал на помощь, однако его никто не услышал.
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