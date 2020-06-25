В Польше собака три дня охраняла хозяина, провалившегося в болото

https://static.news.ru/photo/a6fa5b68-b706-11ea-8b24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Global Look Press

Завязнувшего в болоте пожилого мужчину в Польше спасла его собака.

В Польском культурном центре в Калининграде «Интерфаксу» рассказали , что 83-летний житель Рытеля в Варминьско-Мазурском воеводстве пошёл гулять в лес со своим псом и провалился в болото. После пропажи старика близкие сообщили в полицию, добавив, что мужчина страдает от провалов памяти и имеет сердечные заболевания.

Отмечается, что пёс по кличке Филипп своим лаем три дня пытался привлечь людей, не отходя далеко от хозяина. В конце концов жители соседней деревни услышали собаку.

Чтобы вытащить мужчину, который находился в 200 метрах от берега, пришлось привлечь полицейских, пожарных, а также параплан и беспилотник.

Как писал NEWS.ru, на Бали спасатели достали из колодца британца, который провёл в нём шесть дней без еды и воды. По словам 29-летнего Роберта Джейкоба Мэттью, он провалился в колодец, когда убегал от собаки. Мужчина звал на помощь, однако его никто не услышал.