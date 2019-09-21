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В лесах, расположенных на территории Московской области, с начала 2019 года потерялись более 1,2 тысячи человек. Данную информацию 22 сентября огласили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.

В числе потерявшихся значатся не только взрослые, но и 132 ребёнка.

К сожалению, шестерых человек не удалось найти живыми, — передаёт сообщение ГУ МЧС по области агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве подчёркивают, что леса в Подмосковье характеризуются однообразием и отсутствием хороших ориентиров, что создаёт предпосылки к тому, чтобы неопытный путешественник заблудился на сутки и более. В таких условиях поиски становятся значительно тяжелее.

Сотрудники МЧС призывают в период грибного сезона быть особенно внимательными и осторожными, не отпускать детей и пожилых людей в лес одних, соблюдать элементарные правила пребывания в лесу.

Как писал News.ru, пропавший в Дюртюлинском районе Башкирии годовалый мальчик обнаружен мёртвым. Его поиски велись с 27 августа, когда он исчез из колыбели.