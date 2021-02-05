В Петербурге омбудсмен разберётся со штрафом немому за участие в митинге

https://static.news.ru/photo/174b8d7e-a947-11ea-8d89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инцидент с глухонемым инвалидом Евгением Агафоновым, оштрафованным за «скандирование лозунгов» на несанкционированном митинге 31 января в Санкт-Петербурге, взял под контроль городской уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

Как сообщили РБК в пресс-службе омбудсмена, они отслеживают ситуацию.

Насколько нам известно, есть адвокат, будет обжалование. Анализируем аналогичные судебные решения, — рассказала руководитель пресс-службы Юлия Волкова.

Ранее стало известно, что инвалид III группы по слуху был оштрафован Красносельским районным судом Санкт-Петербурга на 5 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального. По словам адвоката Сергея Локтева, правоохранители указали, что глухонемой мужчина в ходе акции вместе с другими протестующими скандировал лозунги.

Сам Евгений Агафонов сообщил, что в день акции он просто шёл в магазин и о протестах ничего не знал, равно как не слышал, в силу инвалидности, призывов полицейских прекратить выступления. Когда людей начали задерживать, мужчина показал правоохранителям жестом, что он не слышит. Несмотря на это, он провел в полицейском участке 9 часов. Сурдопереводчик ему предоставлен не был.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.