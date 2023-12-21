В организме скончавшейся в Петербурге двухлетней девочки нашли метадон

Экспертиза установила, что в крови скончавшейся на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге двухлетней девочки был метадон, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Следователи предполагают, что синтетический препарат мог попасть в организм девочки через молоко матери.

Девочка умерла в октябре. Ее тело обнаружили утром родители, которые в момент смерти малышки были дома. Приехавшие по вызову медики не смогли реанимировать ребенка, позднее доктора поставили диагноз «синдром внезапной детской смерти». Спустя два месяца показали наличие наркотического вещества метадон в крови, на стенках желудка, в печени и в тонком кишечнике ребенка. Наркотик мог попасть в организм девочки пероральными путем, в том числе при грудном вскармливании, считают врачи.

По информации канала, погибшая девочка жила в неблагополучной семье. Ее отец несколько раз отбывал тюремный срок, в том числе по «наркотической статье». У пары всего родилось пятеро детей: один скончался от рака, еще трое в детдоме, поскольку мать лишили родительских прав. Матери девочки грозит два уголовных дела: за оставление в опасности и неисполнение обязанностей родителя.

В конце ноября в подмосковном Красногорске госпитализировали двухлетнюю девочку с диагнозом «отравление метадоном». Родители ребенка затруднились назвать вероятную причину ухудшения его здоровья. Произошедшим заинтересовалась полиция.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.