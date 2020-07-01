В ОП заявили об отсутствии серьёзных нарушений при голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/d4c7b780-bb79-11ea-804e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При голосовании по поправкам в Конституцию РФ серьёзных нарушений нет. Об этом заявила глава Общественной палаты России Лидия Михеева.

Речь идёт об отдельных небольших случаях нарушений санитарных требований, серьёзных нарушений при голосовании нет, — цитирует её РИА Новости.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, избиратели должны приходить на участки в медицинских масках и перчатках, а для заполнения бюллетеней им выдаются одноразовые ручки. Входы на участки и выходы разделены.

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально должно было состояться 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

Список поправок содержит несколько сотен изменений. Они закрепляют понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, верховенство российских законов над решениями международных органов. Одна из поправок предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост главы государства, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени на одном из участком в столице. Там произошёл инцидент с подписью избирателя. Мужчина заметил, что кто-то уже проголосовал за него самого и членов его семьи.