В ОП спрогнозировали результаты «Единой России» на выборах в новых регионах Журналист Малькевич: «Единая Россия» в новых регионах должна набрать 2/3 голосов на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На предстоящих выборах кандидаты от партии «Единая Россия» должны набрать не менее двух третей голосов в новых регионах, считает медиа-менеджер, член Общественной палаты журналист Александр Малькевич. В комментарии NEWS.ru он отметил, что партия власти давно присутствует в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Единая Россия» - единственная партия, которая активно работает в новых регионах. В Херсонской области присутствует «Справедливая Россия» и по линии Захара Прилепина они реализуют гуманитарные проекты. Но «Единая Россия» уже столько сделала за полтора года, что на мой взгляд, очевидно, что меньше 2/3 партия взять просто не может. От 2/3 до 3/4 – это абсолютно законный результат, с учетом того, что кандидатов «Единой России» знают, — заявил Малькевич.

В ходе СВО Малькевич взял на себя работу медиа-ресурсов на территориях новых регионов. За это в марте 2023 года он получил из рук министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева госнаграду.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявила, что электронное голосование в новых регионах применяться пока не будет. По ее словам, это сложно реализовать технически.