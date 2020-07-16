В ОНК рассказали об условиях содержания Сафронова и Фургала

https://static.news.ru/photo/f4372f98-c794-11ea-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, как содержатся советник Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По его словам, экс-сотрудник СМИ бросил курить и читает по 700 страниц в день, передаёт RT.

Он просит родственников выписать ему в СИЗО ежедневные газеты, — подчеркнул Мельников.

Фургал, который жаловался на аллергию на кистях рук, сейчас получает медицинскую помощь. Он уже получил первую передачу и ждёт вторую. Однако у него всё ещё не работает телевизор, хотя он получил антенну.

Представители администрации СИЗО обещали заменить ему телевизор. Кроме того, в изоляторе не приняли переданный ему чайник, так как его мощность превышает разрешённую (600 Вт) правилами внутреннего распорядка, — добавил правозащитник.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек, писал NEWS.ru.