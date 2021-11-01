В ОНК предложили амнистировать участников бунтов в колониях после пыток

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева считает, что участников бунтов в российских колониях после пыток следует амнистировать, поскольку они не случайно выходят протестовать. Об этом правозащитница рассказала NEWS.ru.

Ранее ФСИН согласовала членам СПЧ Еве Меркачевой, Игорю Каляпину и Андрею Бабушкину масштабную проверку СИЗО и колоний. До конца года им разрешат посетить 40 учреждений из пяти регионов, в том числе ОТБ −1 в Саратове, видеозаписи с пытками из которой опубликовал правозащитный проект Gulagu.net.

Мы будем в этой больнице с 1 по 7 декабря, мы до конца месяца объедем другие регионы. Очень хотелось нам попасть в Иркутск, где был один Бабушкин, там хотелось бы большой командой, потому что с Иркутском на мой взгляд полный стопор, — отметила Меркачева.

Она рассказала, что в ближайшее время суд будет рассматривать материалы по организации беспорядков в исправительной колонии № 15 под Ангарском в Иркутском области. Правозащитница отметила, что минимум трое обвиняемых стали жертвами сексуального насилия и избиения, они проходят потерпевшими по делу о пытках.

Хорошо было бы, чтобы дело о пытках было расследовано, а потом [уже] обвинение [по делу] о дезорганизации. Моё твёрдое убеждение, людей, которые подверглись изнасилованию и пыткам, и участвовали в этой дезорганизации [в колонии], с учётом, что других насиловали и пытали, нужно амнистировать. Они не случайно вышли бунтовать. Их мера была вынужденной, потому что с ними происходили страшные вещи, — заявила Меркачева.

30 октября правозащитный проект Gulagu.net получил видео с пытками ещё в четырёх колониях. Правозащитники отметили, что ранее писали о нарушениях в этих учреждениях, но не располагали документальными подтверждениями произошедшего.