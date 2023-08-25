В одном из районов Москвы мелкие посылки будет доставлять Колобок Курьера-колобка начали тестировать в Останкинском районе Москвы

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в Останкинском районе начнут тестировать курьерский проект — робота-доставщика «AI Колобок». Как пишет «Звездный бульвар» 25 августа инновационный девайс был протестирован в павильоне «Умный город» на ВДНХ. «AI-Колобку» вскоре позволят доставлять мелкие посылки и продукты.

Робот-доставщик «AI Колобок» — самоходный шар диаметром около 40 сантиметров с компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми. Устройство перемещается, вращаясь на 360 градусов. Робот сможет доставлять мелкие посылки, документы и продукты, — объяснила Сергунина.

«AI Колобок» разработан компанией «Эдкар». По словам гендиректор фирмы Леонида Голофеева, девайс также можно будет использовать для патрулирования улиц. По задумке, устройство также позволит работать курьерами людей с ограниченной мобильностью.

С помощью 5G-технологий мы предоставляем широкополосной доступ к управлению шаром людям с ограниченными возможностями, которые получают зарплату за доставку «Колобком» небольших посылок, документов, готовой еды, продуктов, а также за патрулирование улиц, — цитирует Голофеева ATI.su.

Ранее сенатор, представитель партии ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести новый налог в отношении бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. По ее словам, уже в настоящее время роботизация и цифровизация производства «выдавливают» людей из многих профессий. Сенатор полагает, что в будущем этот процесс приведет к тому, что у миллиардов людей на Земле не будет работы.