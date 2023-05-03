Заменивших человека роботов предложили обложить новым налогом ЛДПР предложила ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо труда человека

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сенатор, представитель партии ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести новый налог в отношении бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. По ее словам, уже в настоящее время роботизация и цифровизация производства «выдавливают» людей из многих профессий. Сенатор полагает, что в будущем этот процесс приведет к тому, что у миллиардов людей на Земле не будет работы. Своими опасениями она поделилась с РИА Новости.

Мы должны быть готовы к этому и гарантировать большинству граждан России достойный уровень жизни в новых «цифровых» реалиях. Средства на такую дорогостоящую программу придется черпать из нового налога для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда, — сказала Афанасьева.

Она предположила, что автоматизированные механизмы смогут сэкономить своим владельцам столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог.

Афанасьева также допустила, что правительства всех развитых стран, где будут применяться современные технологии, рано или поздно переведут граждан на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, после чего также придется вводить безусловный базовый доход. Последний, по словам сенатора, не даст богастства. но обеспечит потребности в еде, одежде, коммунальных услугах, позволит уделить внимание досугу и заняться образованием.

Представитель ЛДПР подчеркнула, что такая тематика станет ключевой для политических партий в ближайшие десятилетия.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР начали работу над законопроектом, предусматривающим выплаты россиянам за нахождение в браке 20 лет и более. Заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов напомнил, что в ряде регионов уже действуют различные меры поддержки подобных пар.

В этой связи зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора заявила, что выбор срока совместной жизни в 20 лет является необоснованным для доплат за продолжительный брак.