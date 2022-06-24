«Все, освобождаем»: в Nike раскрыли, когда могут закрыться магазины в РФ В Nike рассказали, когда могут закрыться магазины в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазин Nike в торговом центре «Мега» в Москве

Сотрудник NIKE в разговоре с NEWS.ru подтвердил работу одного из магазинов в торговом центре на юге Москвы. По его словам, магазин может закрыться в любой момент и, вероятно, в этом месяце, но сегодня можно купить остатки продукции.

Мы закрываемся в этом месяце, скорее всего, но когда, точно не скажу, может завтра. Сегодня мы работаем, просто такая ситуация непонятная. В ТЦ могут прийти и сказать: «Все, освобождаем». И мы уйдем. Есть небольшие скидки, но товара и размеров мало, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Ранее производитель спортивной обуви Nike принял решение полностью уйти из России. Сообщалось, что недавно закрывшиеся российские магазины Nike также больше не откроются.

С начала крупнейшего санкционного давления Запада на Россию приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.