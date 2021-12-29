Собянин: завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро
Александр Чеков
Александр Чеков
14:12, 29 декабря 2021
Сергей СобянинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Строители полностью завершили проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте. По его словам, пройдены 143 км тоннелей, этот день войдёт в историю городского метростроения. Продолжаются работы по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования и обкатке путей.
Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объёму работу. Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро — самого большого метрокольца в мире, — написал градоначальник.
Проект Большого кольца метро предполагает cтроительство 31 станций. Его общая протяжённость составит oколо 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от cуществующей Кольцевой линии.
Этот день навсегда войдёт в историю метростроения Москвы, — резюмировал Собянин.
Ранее сообщалось, что в Москве 7 декабря запустили движение составов по новому участку Большой кольцевой линии. Старт ему дал президент России Владимир Путин по видеосвязи.
На новом участке БКЛ протяжённостью более 20 км расположены десять станций — «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», а также открытая после реконструкции «Каховская».