Собянин: завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро

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Правительство РФ утвердило перечень территорий и дорог, на которых до 2024 года появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов, передаёт пресс-служба кабмина. Пилотный эксперимент планируется реализовать на 16 территориях и одной автомагистрали. Он пройдёт в два этапа.

Так, на первом этапе, который продлится до конца 2022 года, зарядные станции для электротранспорта появятся в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, Республике Татарстан и на...