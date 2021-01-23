В Москве задержаны подозреваемые в убийстве на свадьбе жениха и его брата

https://static.news.ru/photo/ad367a2e-5dab-11eb-be5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в расправе над женихом и его братом во время свадебного торжества в Новой Москве. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Задержаны двое подозреваемых в убийстве, которые проверяются на причастность к данному преступлению, — сказал собеседник ТАСС.

Свадьбу праздновали в одном из клубов в Новой Москве. Один из гостей выстрелил в жениха из пистолета, а потом застрелил и его брата. Они погибли на месте. По словам инсайдера, причиной стал бытовой конфликт.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 «Убийство двух и более лиц» и ст. 222 «Незаконное хранение оружия» УК РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин, проживающий на территории Краснодарского края, в ходе ссоры убил своего родного брата. После этого мужчина четыре дня провёл вместе с трупом родственника.