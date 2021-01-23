Россиянин четыре дня прожил с трупом убитого им брата

https://static.news.ru/photo/f74e6d2e-5d47-11eb-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянин, проживающий на территории Краснодарского края, в ходе ссоры убил своего родного брата. После этого мужчина четыре дня провёл вместе с трупом родственника. Об этом журналистам сообщили представители регионального СК РФ.

Братоубийство было совершено в Новом Селе 16 января. Ссора на бытовой почве возникла между 64-летним мужчиной и его братом, который младше на три года. Последний заявил, что домашнее хозяйство родственник ведёт недостаточно хорошо. Из-за этих слов разгорелся конфликт.

В итоге старший брат нанёс младшему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Убийца не стал ничего предпринимать. Он несколько дней прожил с покойником. О преступлении стало известно через четыре дня. И всё благодаря соседям, которые забеспокоились отсутствием мужчин и обнаружили труп.

Сейчас подозреваемый задержан. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передаёт Lenta.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, в Одессе украинец назвал себя богом и убил своего отца и ещё одного мужчину, который снимал у него комнату.