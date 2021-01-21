Украинец назвал себя богом и убил двух человек

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В Одессе украинец назвал себя богом и убил своего отца и ещё одного мужчину, который снимал у него комнату. Сотрудники Национальной полиции Украины задержали 30-летнего мужчину, который в это время находился во дворе жилого дома и держал в руках отрубленную голову.

При задержании мужчина вёл себя неадекватно. В полиции рассказали, что молодой человек возомнил себя богом.

Я бог, но люди забыли свои обязанности и не поклоняются мне!, — кричал задерживаемый.

Дома у него обнаружились два трупа с множественными ножевыми ранениями. При этом, у одного из них был вспорот живот.

Соседи злоумышленника рассказали, что мужчина и до этого проявлял признаки девиантного поведения. Он мог замереть на месте и начать что-то бормотать. Несколько месяцев украинец был безработным — его уволили за неадекватное поведение и употребление наркотиков.

При обыске квартиры, у злоумышленника были обнаружены пакеты с остатками кристаллического вещества. Следователи предполагают, что это вещество может являться наркотиками.

Дома у него изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего, это синтетические наркотики. После их употребления последствия бывают самые страшные. Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства, — рассказал источник в Национальной полиции Украины. Его слова приводит издание «Страна.ua».

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