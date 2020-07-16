В Москве задержали врача, подбиравшего суррогатную мать Пугачевой и Галкину

https://static.news.ru/photo/00c66758-c75c-11ea-b86f-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Руководителя Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, выбравшего суррогатную мать для певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина, задержали по уголовному делу о торговле младенцами.

В данное время 53-летний мужчина находится в спецбольнице под конвоем. Последний раз Мельников выходил на связь 13 июля около полуночи. После этого его, вероятно, задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Вечером 15 июля к нему была вызвана бригада скорой помощи из-за обострения хронического заболевания. Мельникова госпитализировали в 20-ю горбольницу, передаёт MK.RU.

Сам Максим Галкин не подтвердил информацию о том, что знаком с гендиректором центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым. Артист в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил , что суррогатную мать для его и супруги подбирала клиника «Мать и дитя» Марка Курцера.

Ранее Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать ещё четырёх акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей. СК настаивает на мере пресечения до 14 сентября 2020 года. Среди них указан и Мельников В.С. Подозреваемым вменяют совершение злодеяний, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» и ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одного из фигурантов дела — акушера-гинеколога Артура Ашиткова. Кроме того, четверо его коллег также оказались под арестом по решению инстанции.

Дело было возбуждено после обнаружения в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК тела новорождённого мальчика. Ребёнок, рождённый суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где проживали ещё трое младенцев, рождённых аналогичным способом. По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорождённого. Позднее статья 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, и дело передали в центральный аппарат СКР. Фигуранты были задержаны, по местам их проживания проведены обыски. Им вменяется несколько эпизодов торговли младенцами.

Между тем 23 июня в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены пять детей в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, малышей направили в больницу.

По словам детского омбудсмена столицы Ольги Ярославской, после обнаружения младенцев в родильных домах российской столицы пройдут проверки. Она отметила, что уже доподлинно известно, что все найденные малыши рождены матерями, которые подписали отказы.

Следователи получили необходимые документы от сопровождающей суррогатное материнство компании. Ярославская разъяснила, что рождение детей на заказ не запрещено законами РФ, но в связи с пандемией возникли сложности с усыновлением таких детей за границей. Поэтому омбудсмен предполагает, что в Москве могут быть ещё дети, рождённые суррогатными матерями для родителей из других стран и оставшиеся в стране в неизвестных условиях, писал NEWS.ru.