В Москве за сутки выявлено 690 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b70f315e-e05f-11ea-bcce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки было выявлено 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала эпидемии коронавируса в столице выявлено 253 064 случая инфицирования. Выздоровели 197 962 человека, скончались 4666.

1 августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Ранее NEWS.ru писал, что за сутки в России было выявлено 4892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. 1279 из них — активно у контактных лиц без проявлений болезни. Также скончались 55 пациентов и 3133 человека выздоровели.