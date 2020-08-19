В Москве за сутки выявлено 688 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/db948d94-e2bc-11ea-b207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

За последние 24 часа в российской столице выявлено 688 новых случаев заражения COVID-19 — это самый высокий показатель по стране.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, общее число зафиксированных случаев заражения в Москве достигло 255 136. При этом выздоровели за минувшие сутки 1208 пациентов с COVID-19, их общее число на сегодняшний день составляет 201 567. 11 инфицированных пациентов за последний 24 часа скончались. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в Москве стали 4698 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 160 случаев COVID-19, В Московской области — 157. Всего в России выявлено 4785 новых случаев заражения, их общее число с начала пандемии достигло 942 106. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 6090 и сейчас составляет 755 513. Скончались за последние 24 часа в России ещё 110 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 16 099.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве началось массовое тестирование на коронавирус среди сотрудников образовательных учреждений в преддверии нового учебного года, который начнётся 1 сентября.