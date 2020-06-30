В Москве за сутки выявили 611 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/eb402a60-bb6f-11ea-9ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Московские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 611 новых случаев коронавируса.

Также после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1796 жителей столицы. В общей сложности количество выздоровевших достигло 152 193.

Всего в России за последние 24 часа выявили 6556 заболевших в 83 регионах. Из них 2091 пациент переносит инфекцию (31,9%) без клинических проявлений.

Всего в стране зарегистрировано 654 405 случаев COVID-19 в 85 регионах. Также за минувшие сутки жертвами болезни стали 216 граждан. За весь период в РФ от коронавируса погибли 9536 человек.

Как писал NEWS.ru, к 1 июля число жертв связанных с коронавирусом заболеваний в мире за сутки выросло на 5696 человек и достигло 510 632. Всего к 08:00 мск в мире фиксировалось 10 450 628 заболевших COVID-19. За прошедшие 24 часа выявлено 172 170 новых случаев. Вылечились 5,3 млн инфицированных. На первом месте по количеству заболевших находятся США, где зарегистрировано 2 634 432 случая коронавируса. Жертвами болезни стали 127 410 американцев, выздоровели — 720 тысяч. Второе место занимает Бразилия — 1 402 041 инфицированный, 59 594 погибших и 788 тысяч излечившихся.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире — 648 533 человека. Всего в стране скончались 9345, выздоровели 413 611.