В Москве за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 10 пациентов скончались. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4741.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. В настоящее время в мире насчитывается более 22, 9 млн случаев заражения, более 799 тыс. человек скончались. Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США, где более 5 млн заболевших, на втором — Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия, где коронавирусом болеют более 3 млн человек.

Как писал NEWS.ru, на территории России 23 августа впервые с 14 июля коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа вырос до единицы. В Москве же, напротив, коэффициент распространения впервые с 20 июля опустился ниже единицы. В среднем по стране данный показатель в последний раз превышал указанную отметку 13 июля.