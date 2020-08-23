В Москве за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 10 пациентов скончались. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.
Общее число смертей достигло 4741.
Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. В настоящее время в мире насчитывается более 22, 9 млн случаев заражения, более 799 тыс. человек скончались. Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США, где более 5 млн заболевших, на втором — Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия, где коронавирусом болеют более 3 млн человек.
Как писал NEWS.ru, на территории России 23 августа впервые с 14 июля коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа вырос до единицы. В Москве же, напротив, коэффициент распространения впервые с 20 июля опустился ниже единицы. В среднем по стране данный показатель в последний раз превышал указанную отметку 13 июля.
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