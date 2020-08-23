В Москве выздоровели ещё 863 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a24a9716-e5d4-11ea-81ea-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Число выздоровевших от коронавируса в Москве за сутки составило 863. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 205 649, — цитирует её «Москва 24».
По словам Раковой, перед выпиской врачи проводят пациентам дополнительные обследования на коронавирус. Тех, у кого COVID-19 не выявлен, отправляют домой и дают все необходимые рекомендации. Кроме того, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для больных инфекцией.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на территории Москвы с точки зрения стабильности ситуация по коронавирусной инфекции нового типа хорошая. Однако проблема сама по себе остаётся.
Глава города отметил, что ситуацию с точки зрения стабильности можно оценить высоко, потому как уже раскрыта почти вся Москва. В столице, с одной стороны, не было отмечено какого-то серьёзного всплеска по заболеваемости. Но с другой стороны, подчеркнул Собянин, за сутки фиксируется примерно по 700 новых больных, около 300–400 пациентов госпитализируют, писал NEWS.ru.
Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2. Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать.