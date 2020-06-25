В Москве вылечились более 144 тысяч пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/dab6ee84-b775-11ea-99af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице 1 997 пациентов с коронавирусом успешно прошли лечение и теперь выписаны из больниц. Теперь общее число москвичей, победивших болезнь, превышает 144 тыс.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что всего с начала пандемии от коронавируса в Москве вылечились 144 191 человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1 тыс. 997 пациентов, — передаёт её слова «Москва 24».

Как отметила Ракова, для того чтобы подтвердить выздоровление, по окончании лечения специалисты проводят соответствующие исследования. Пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают специальные рекомендации.

Кроме того, выздоровевшим пациентам предлагают стать донорами плазмы. Также переболевшим коронавирусом людям предлагают вступить в ряды социальных волонтёров, помогающих пациентам, которые лечатся на дому.

Ранее NEWS.ru писал о том, что массовые мероприятия в столице могут разрешить не раньше июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.