16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Москве в субботу ожидается умеренно тёплая облачная погода

10:09, 31 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологи не ожидают значительных осадков в Москве 31 октября. В городе будет стоять облачная погода, температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла.

Сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния циклона с юго-запада и антициклона на северо-востоке. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице плюс 7–9, в Подмосковье плюс 5–10. Ветер северо-восточный 2–7 метров в секунду, — приводит РИА Новости сообщение метеорологического центра «Фобос».

По словам метеорологов, температура в регионе продолжает держаться на 3–5 градусов выше климатической нормы.

Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр ожидает в этом году тёплую зиму.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео