В Москве в субботу ожидается умеренно тёплая облачная погода

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Письмо с предложением внести в законодательство изменения, позволяющие предоставлять детям медицинских работников места в детсадах в первую очередь, направлено в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой от заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко.

По мнению сенатора, такая мера позволит значительно снять напряжённость в отрасли в условиях пандемии и станет аргументом для привлечения и закрепления медицинских кадров в районах Крайнего Севера, передаёт ТАСС. Прошу...