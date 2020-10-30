В Москве в субботу ожидается умеренно тёплая облачная погода

https://static.news.ru/photo/c32fc938-1b49-11eb-b65f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Метеорологи не ожидают значительных осадков в Москве 31 октября. В городе будет стоять облачная погода, температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла.
Сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния циклона с юго-запада и антициклона на северо-востоке. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице плюс 7–9, в Подмосковье плюс 5–10. Ветер северо-восточный 2–7 метров в секунду, — приводит РИА Новости сообщение метеорологического центра «Фобос».
По словам метеорологов, температура в регионе продолжает держаться на 3–5 градусов выше климатической нормы.
Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр ожидает в этом году тёплую зиму.