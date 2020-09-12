Станцию МЦД «Щукинская» планируют открыть к началу 2021 года

Строительство станции «Щукинская» второго Московского центрального диаметра планируется завершить к концу 2020 — началу 2021 года.
В районе действующей станции метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии будет создан крупный транспортный узел, через который, по предварительным подсчётам, пассажиры будут совершать до 122 тыс. поездок в сутки,
Заммэра по вопросам транспорта Максим Лискутов уточнил, что современный пригородный вокзал с навесом, эскалатором и лифтами будет построен вместо станции МЦД-2 «Покровское-Стрешнево», и он будет расположен ближе к метро «Щукинская».
Рядом со строящейся станцией располагаются Щукинский парк, Музей памяти воинов в Афганистане, Чечне и других горячих точках, а также детский технопарк на базе НИЦ «Курчатовский институт».
Ранее NEWS.ru писал о ещё одном транспортном хабе, который к концу года планируют открыть на севере столицы — в районе Западного Дегунино и Ховрино.
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