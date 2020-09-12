16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Станцию МЦД «Щукинская» планируют открыть к началу 2021 года

09:32, 14 сентября 2020 24
Проектное решение Проектное решение Фото: mos.ru

Строительство станции «Щукинская» второго Московского центрального диаметра планируется завершить к концу 2020 — началу 2021 года.

В районе действующей станции метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии будет создан крупный транспортный узел, через который, по предварительным подсчётам, пассажиры будут совершать до 122 тыс. поездок в сутки, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительство Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Лискутов уточнил, что современный пригородный вокзал с навесом, эскалатором и лифтами будет построен вместо станции МЦД-2 «Покровское-Стрешнево», и он будет расположен ближе к метро «Щукинская».

Рядом со строящейся станцией располагаются Щукинский парк, Музей памяти воинов в Афганистане, Чечне и других горячих точках, а также детский технопарк на базе НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее NEWS.ru писал о ещё одном транспортном хабе, который к концу года планируют открыть на севере столицы — в районе Западного Дегунино и Ховрино.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео