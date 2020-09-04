В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки скончались 11 пациентов. У всех был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4878.

В столице за последние сутки подтверждено 692 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем три недели назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за 10 дней составляет 0,25%.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса. Значительная часть из них — 832 747 человек (+5812 за сутки) — уже выздоровели. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов (+121 за сутки). Учитывая умерших и поправившихся, COVID-19 в настоящее время болеют 164 709 жителей России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеоконференции, писал NEWS.ru.