Пункты вакцинации от коронавируса заработают в Москве с 5 декабря

https://static.news.ru/photo/ef9f6f2c-3553-11eb-8154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов. По мере поступления больших партий вакцины перечень имеющих право на прививку категорий населения будут расширять.

Собянин подчеркнул, что в Москве налажена вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подготовлены склады, рефрижераторы и ёмкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошёл необходимое обучение.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.