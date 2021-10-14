В Москве разыграют 10 квартир для привитых от COVID

В столице с понедельника, 18 октября, начнут розыгрыш 10 квартир для тех жителей столицы, кто в ближайшие пять недель сделает себе прививку от коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин телеканалу ТВЦ.

Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течении пяти недель всем, кто сделает прививку от COVID-19, — сказал Собянин.

Он отметил, что сейчас в городе непростая ситуация, но вводить какие-то жёсткие ограничения и «останавливать» Москву власти не собираются.

Осенняя волна имеет сильную динамику, сказал Собянин. Рост заболеваемости составляет 20--30%. Однако он пообещал москвичам, что вводиться будут только «какие-то краткосрочные ограничительные меры» по необходимости. Что касается дополнительных решений об обязательной вакцинации определённых групп жителей столицы, то, по словам мэра, в этом уже нет смысла.

За последние сутки в Москве выявили 6712 новых случаев коронавируса. Умерли 72 человека.