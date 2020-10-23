В Москве расcчитали уровень смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e164350a-1555-11eb-aa8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В сентябре 2020 года в Москве зарегистрировано 11 159 смертей, что на 1441 больше, чем в прошлом году. В 1559 случаях причиной смерти стал коронавирус или связанные с ним осложнения.

COVID-19 в сентябре стал основной причиной смерти 543 москвичей, сообщает столичный департамент здравоохранения. В это число входят случаи, когда болезнь обнаружилась только при патологоанатомическом исследовании. 1026 человек скончались от других причин, но на момент смерти имели положительный результат теста на коронавирус.

Летальность коронавирусной инфекции в Москве за весь период пандемии составляет 2,32%, если считать только те случаи, где COVID-19 был основной причиной смерти, и 5%, если учитывать случаи, где коронавирусная инфекция сопровождалась сопутствующими патологиями.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек.

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