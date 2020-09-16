В Москве откроют продухи подвалов домов для животных

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Столичный Комплекс городского хозяйства дал распоряжение открыть в жилых многоквартирных зданиях вентиляционные люки, чтобы в них могли греться бездомные кошки и собаки.

Как утверждают эксперты, таким образом будет обеспечена и проветриваемость подвалов. Это помогает избежать появления плесени и сырости в помещениях, передаёт «Москва 24».

Ещё одним плюсом данного решения станет то, что коты, укрывающиеся в подвалах, не допустят появления там мышей и крыс, которые переносят опасные заболевания.

Вопрос об открытии продухов подвалов для кошек поднимался и в прошлом году. Противники такого решения утверждали, что за животными никто не будет убирать и в подъездах появится неприятный запах.

Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» ужесточил правила провоза животных с 15 сентября.