16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Москве откроют продухи подвалов домов для животных

13:57, 16 сентября 2020
Фото: Unsplash

Столичный Комплекс городского хозяйства дал распоряжение открыть в жилых многоквартирных зданиях вентиляционные люки, чтобы в них могли греться бездомные кошки и собаки.

Как утверждают эксперты, таким образом будет обеспечена и проветриваемость подвалов. Это помогает избежать появления плесени и сырости в помещениях, передаёт «Москва 24».

Ещё одним плюсом данного решения станет то, что коты, укрывающиеся в подвалах, не допустят появления там мышей и крыс, которые переносят опасные заболевания. 

Вопрос об открытии продухов подвалов для кошек поднимался и в прошлом году. Противники такого решения утверждали, что за животными никто не будет убирать и в подъездах появится неприятный запах. 

Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» ужесточил правила провоза животных с 15 сентября.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео