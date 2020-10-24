В Москве от коронавируса вылечились ещё 2614 пациентов

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса ещё 2614 пациентов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она также отметила, что общее количество выздоровевших от COVID-19 достигло 290 524.
В настоящее время московские власти призывают переболевших сдать плазму для лечения других заболевших. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который не имеет хронических заболеваний и имеет отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит B и C.
Ранее NEWS.ru писал, что суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в мире стал рекордным. За 24 часа COVID-19 заболело 465 322 человека в разных странах мира.