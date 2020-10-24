В Москве от коронавируса вылечились ещё 2614 пациентов

https://static.news.ru/photo/3fcc3e4a-1690-11eb-8ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса ещё 2614 пациентов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также отметила, что общее количество выздоровевших от COVID-19 достигло 290 524.

В настоящее время московские власти призывают переболевших сдать плазму для лечения других заболевших. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который не имеет хронических заболеваний и имеет отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит B и C.

Ранее NEWS.ru писал, что суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в мире стал рекордным. За 24 часа COVID-19 заболело 465 322 человека в разных странах мира.