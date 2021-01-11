В Москве начнётся запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

https://static.news.ru/photo/98665f96-5406-11eb-b1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация для работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и туристических агентств начнётся в столице 13 января, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В своём блоге Собянин уточнил, что вакцинироваться смогут работники таких отраслей экономики, как научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; соцобслуживание населения, которое осуществляют частные и некоммерческие организации; управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Мэр столицы добавил , что14 января планируется открыть 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число вырастет с 70 до 100.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины от коронавируса. По данным городской администрации, с начала прививочной кампании в Санкт-Петербурге привили от коронавируса уже более 13 тысяч человек, из них 384 закончили полный цикл вакцинации. За праздничные дни с 1 по 9 января прививку от коронавируса сделали 6998 горожан.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.