В Петербург в январе поступят 88 тысяч доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/41526626-534f-11eb-9664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

В общей сложности в Петербург поступило 22 692 комплекта доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 9685 доз препарата. В январе ожидается поставка ещё 88 тысяч доз, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Эргашева.

По данным городской администрации, с начала прививочной кампании в Санкт-Петербурге привили от коронавируса уже более 13 тысяч человек, из них 384 закончили полный цикл вакцинации. За праздничные дни с 1 по 9 января прививку от коронавируса сделали 6998 горожан.

Помимо медиков, соцработников, учителей, правоохранителей в Санкт-Петербурге вакцина доступна для представителей СМИ и горожан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания.

Иммунизацию от коронавирусной инфекции первым компонентом уже прошли 80 сотрудников городских СМИ, — уточнили в аппарате вице-губернатора.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко возможность организации дополнительных поставок в город вакцины от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, разработанные в России вакцины способны обеспечить защиту организма от любого из ныне известных штаммов коронавирусной инфекции, считает заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Он заверил, что согласно исследованиям, антигенная структура вируса вне зависимости от штамма не меняется. Под антигеном подразумевается вещество, на которое реагирует организм человека, вырабатывая антитела. При этом Круглов добавил, что на сегодняшний день учёным со всего мира известно о 17 штаммах коронавирусной инфекции.