Врач заявил, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce09b18c-518d-11eb-bd82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Разработанные в России вакцины способны обеспечить защиту организма от любого из ныне известных штаммов коронавирусной инфекции, считает заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Он заверил, что согласно исследованиям, антигенная структура вируса вне зависимости от штамма не меняется. Под антигеном подразумевается вещество, на которое реагирует организм человека, вырабатывая антитела.

По мнению учёных, вирусологов, экспертов, российские вакцины против COVID-19 способны противостоять мутациям коронавируса, включая и новый штамм вируса, обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется, — цитирует эксперта РИА Новости.

Таким образом, считает врач, выработанные при вакцинации антитела успешно защитят носителя от известных штаммов коронавируса. При этом Круглов добавил, что на сегодняшний день учёным со всего мира известно о 17 штаммах коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, эксперт ВОЗ Дэвид Хейманн считает, что цель новой коронавирусной инфекции — стать эндемиком. Вирус продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с наиболее интенсивным распространением. Человечество располагает всеми необходимыми инструментами для спасения жизней, что в совокупности с хорошим здоровьем населения позволит людям жить с коронавирусом.