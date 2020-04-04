В Москве начали дезинфекцию поездов МЦД холодным паром

В столице началась дополнительная обработка поездов Московских центральных диаметров (МЦД) холодным паром на фоне распространения коронавируса.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. По его данным, благодаря такой дезинфекции на обрабатываемых поверхностях уничтожается 99,9% микробов.
Антибактериальный пар проникает в самые труднодоступные места, — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что дезинфекция одного вагона занимает 5–7 минут. При этом заметное снижение пассажиропотока не повлияло на интенсивность проведения обработки,
Ранее NEWS.ru писал о том, что серьёзные требования по дезинфекции предъявляются ко всем службам такси Москвы, но есть риск того, что они не будут соблюдаться.
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