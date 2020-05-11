В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности

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Режим самоизоляции менее всего соблюдается на юге России и в Приморском крае. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

По его словам, кроме Приморья, наивысшие показатели по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей имеют Краснодарский и Ставропольский края, а также Дагестан, сообщает РИА Новости. Валяев добавил, что из-за...