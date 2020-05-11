В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности

https://static.news.ru/photo/c08bfd8e-9352-11ea-9f9f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На территории Москвы и Московской области с 21:00 понедельника, 11 мая, в силу вступает введение жёлтого уровня погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщили представители Гидрометцентра РФ.
Как отметили специалисты, время действия предупреждения закончится в среду, 13 мая, в 19:00.
С 21:00 понедельника, 11 мая, степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — сообщается на сайте Гидрометцентра.
Как ранее писал NEWS.ru, резкая смена погоды ожидается в столице на предстоящей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, ночью 12 мая прогнозируется около 10 градусов тепла. Днём столбики термометров покажут 24–26 градусов, что является нормой для июля. При этом во вторник москвичей ждёт дождь и сильный ветер.