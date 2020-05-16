В Москве 3505 человек заразились коронавирусом за последние сутки

https://static.news.ru/photo/abf2d1b2-974a-11ea-9f8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки было выявлено 3505 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки выздоровели 1470 человек и умерли 74.

В настоящее время общее число инфицированных в столице составляет 111 505 человек.

По состоянию на 16 мая в России 272 043 случая заражения коронавирусной инфекцией (9200 за последние сутки), 63 166 выздоровели (4940 за последние сутки). Умерли 2537 человек (119 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в России умерло 119 пациентов с коронавирусной инфекцией.