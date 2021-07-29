В Московском планетарии рассказали о звездопаде в ночь на пятницу

Жители Московского региона в ночь на пятницу смогут увидеть максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий, можно будет наблюдать до 16 метеоров в час.

Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, — пояснили там.

В планетарии также заметили, что основной пик метеорного потока придётся на 9 утра 30 июля, однако из-за света его не будет видно. Тем не менее увидеть звездопад можно будет нынешней ночью и в последующие. Поток обычно проходит с 12 июля по 23 августа.

В текущем году условия для наблюдения метеорного потока не совсем благоприятные, отметили в планетарии. Помешать наблюдениям может яркая луна, а также сияющий всю ночь Юпитер.

В июне россияне смогли наблюдать кольцевое солнечное затмение. Лучше всего его было видно в Северном полушарии Земли. Московский планетарий транслировал видео астрономического явления.